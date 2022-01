La Juventus vince e si avvicina: Napoli chiamato a vincere (Di sabato 15 gennaio 2022) La Juventus di Massimiliano Allegri batte l’Udinese nell’anticipo del sabato sera di Serie A. I bianconeri, dopo la spettacolare vittoria di Roma e la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa, sono tornati a vincere in casa e ad accorciare la classifica. Classifica Serie ANapoli chiamato a vincere: Juventus a -2 La Juve vince 2-0 con i gol di Paulo Dybala (con esultanza polemica verso la dirigenza) e la chiosa di Weston McKennie nel finale di partita. I bianconeri accorciano la classifica, agganciano l’Atalanta a quota 41 punti e si mettono a -2 dal Napoli di Luciano Spalletti. Lunedì sera, gli azzurri sono chiamati a vincere per allungare di nuovo a +5 e tenersi stretto il terzo posto. Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Ladi Massimiliano Allegri batte l’Udinese nell’anticipo del sabato sera di Serie A. I bianconeri, dopo la spettacolare vittoria di Roma e la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa, sono tornati are in casa e ad accorciare la classifica. Classifica Serie Are:a -2 La Juve2-0 con i gol di Paulo Dybala (con esultanza polemica verso la dirigenza) e la chiosa di Weston McKennie nel finale di partita. I bianconeri accorciano la classifica, agganciano l’Atalanta a quota 41 punti e si mettono a -2 daldi Luciano Spalletti. Lunedì sera, gli azzurri sono chiamati are per allungare di nuovo a +5 e tenersi stretto il terzo posto.

