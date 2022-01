La grinta di Iervolino | «Forza ragazzi»

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 15 gennaio 2022) di Marco De Martino Prima giornata da presidente della Salernitana per Daniloche di buon mattino ha raggiunto Salerno dove nel pomeriggio, prima dell’allenamento di rifinitura, ha fatto visita alla squadra per fare la conoscenza diretta deie dello stesso mister Stefano Colantuono. Un colloquio proficuo che ha caricato a dovere un gruppo anche ieri falcidiato dalle positività al covid ma che quest’oggi venderà cara la pelle contro la Lazio dell’ormai ex co-patron Claudio Lotito.ha poi fatto tappa presso la sede sociale ubicata in via Scavate Case Rosse. «» Dopo aver fatto la propria conoscenza con gli impiegati del club ed aver consumato un rapido pranzo, l’imprenditore di Palma Campania si è recato prima all’Arechi e poi al Mary Rosy dove, come detto, ha ...