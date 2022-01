La Grecia nuovo player della decarbonizzazione. Per questo Eni ci scommette (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche grazie al Pnrr ellenico da 30 milardi di fondi Ue ed alla sua nuova veste geopolitica, la Grecia sta diventando un player significativo quanto a transizione energetica: un mix dato da nuove relazioni internazionali, volontà di procedere verso la decarbonizzazione e assist fiscali verso players stranieri che sono invogliati ad investire. La presenza dei gasdotti Tap e Tanap, unita ad una nuova visione multilateralistica delle alleanze euromediterranee e mediorientali, sta portando il paese a lasciarsi definitivamente alle spalle il ruolo di Cenerentola d’Europa incarnato negli anni della troika, per abbracciare uno status legato essenzialmente alla energy-diplomacy. Anche per questa ragione il colosso italiano Eni la guarda con interesse. ENI La Grecia è al contempo porta verso il ... Leggi su formiche (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche grazie al Pnrr ellenico da 30 milardi di fondi Ue ed alla sua nuova veste geopolitica, lasta diventando unsignificativo quanto a transizione energetica: un mix dato da nuove relazioni internazionali, volontà di procedere verso lae assist fiscali versos stranieri che sono invogliati ad investire. La presenza dei gasdotti Tap e Tanap, unita ad una nuova visione multilateralistica delle alleanze euromediterranee e mediorientali, sta portando il paese a lasciarsi definitivamente alle spalle il ruolo di Cenerentola d’Europa incarnato negli annitroika, per abbracciare uno status legato essenzialmente alla energy-diplomacy. Anche per questa ragione il colosso italiano Eni la guarda con interesse. ENI Laè al contempo porta verso il ...

