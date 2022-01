La Germania minaccia di spegnere Telegram | ospita i gruppi di estremisti no-vax che minacciano i politici

Advertising

TommyBrain : RT @byoblu: La #Germania ha accusato #Telegram di alimentare una sottocultura di teorici della cospirazione anti-vaccino. Se il social non… - IacobellisT : RT @byoblu: La #Germania ha accusato #Telegram di alimentare una sottocultura di teorici della cospirazione anti-vaccino. Se il social non… - Massimi60615530 : RT @byoblu: La #Germania ha accusato #Telegram di alimentare una sottocultura di teorici della cospirazione anti-vaccino. Se il social non… - Gabri40372268 : RT @byoblu: La #Germania ha accusato #Telegram di alimentare una sottocultura di teorici della cospirazione anti-vaccino. Se il social non… - mariacarla1963 : RT @byoblu: La #Germania ha accusato #Telegram di alimentare una sottocultura di teorici della cospirazione anti-vaccino. Se il social non… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania minaccia

ByoBlu

Mosca allorala scelta di 'diversi mezzi e metodi' per proteggere i propri interessi, ...dalla mancata partecipazione del ministro degli esteri russo all'incontro con Ucraina edella ...Il presidente del Kurdistan Nechirvan Barzani ha accolto con favore la decisione delladi ... Il leader curdo, infatti, ha sottolineato che 'l'ISIS continua a rappresentare unaper la ...Il nuovo governo tedesco ha deciso di prorogare di nove mesi la missione estera in Iraq della Bundeswehr fino alla fine di ottobre 2022. Nello sviluppo di una versione aggiornata del testo del documen ...Gli imprenditori si battono affinché la sicurezza informatica diventi, quanto prima, un priorità per tutti i governi.