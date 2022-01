La foto virale dell’indigeno che porta il padre in spalla a vaccinarsi contro la Covid non è del 2015 (Di sabato 15 gennaio 2022) Numerose testate giornalistiche e siti di informazione, come Avvenire e Rainews, hanno riportato la foto di un indigeno brasiliano mentre porta il padre a vaccinarsi contro la Covid-19, impiegando ben «12 ore» di cammino nella foresta. Diversi utenti, di fronte alla notizia, hanno cercato di verificarla indicando come data di prima pubblicazione della foto il 2015, non il 2021 come raccontato dai media. Si sbagliano. Per chi ha fretta L’immagine è stata pubblicata per la prima volta nel gennaio 2022 e fa riferimento a un episodio datato nel gennaio 2021. Una ricerca con Google Images ha tratto in inganno gli utenti, i quali si sono convinti che l’immagine risalga al 2015. Analisi Una delle condivisioni più ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Numerose testate giornalistiche e siti di informazione, come Avvenire e Rainews, hanno rito ladi un indigeno brasiliano mentreilla-19, impiegando ben «12 ore» di cammino nella foresta. Diversi utenti, di fronte alla notizia, hanno cercato di verificarla indicando come data di prima pubblicazione dellail, non il 2021 come raccontato dai media. Si sbagliano. Per chi ha fretta L’immagine è stata pubblicata per la prima volta nel gennaio 2022 e fa riferimento a un episodio datato nel gennaio 2021. Una ricerca con Google Images ha tratto in inganno gli utenti, i quali si sono convinti che l’immagine risalga al. Analisi Una delle condivisioni più ...

