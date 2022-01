La Fabbrica del Mondo: su Rai3 va in onda la seconda puntata della trasmissione di Marco Paolini e Telmo Pievani (Di sabato 15 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio 2022 su Rai3 torna in onda l’interessante trasmissione condotta in tandem dagli apprezzati Marco Paolini e Telmo Pievani a partire dalle ore 21:45. La trasmissione La Fabbrica del Mondo continua a raccontare lo stato di salute del nostro pianeta occupandosi questa volta del peso dei manufatti che l’uomo ha creato, rimarcando di come uno studio ha evidenziato che questo abbia superato quello della biomassa del nostro stesso pianeta. Un dato allarmante che la trasmissione dove la scienza incontra il teatro e la potenza delle parole cercherà di indagare e spiegare al pubblico mostrando che i primi a pagare i danni di questi soprusi siamo solamente noi. Tutto quello che ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio 2022 sutorna inl’interessantecondotta in tandem dagli apprezzatia partire dalle ore 21:45. LaLadelcontinua a raccontare lo stato di salute del nostro pianeta occupandosi questa volta del peso dei manufatti che l’uomo ha creato, rimarcando di come uno studio ha evidenziato che questo abbia superato quellobiomassa del nostro stesso pianeta. Un dato allarmante che ladove la scienza incontra il teatro e la potenza delle parole cercherà di indagare e spiegare al pubblico mostrando che i primi a pagare i danni di questi soprusi siamo solamente noi. Tutto quello che ...

