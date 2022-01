La casa di riposo No vax di Bagheria: gestori e anziani senza vaccino, 2 mila euro di multa (Di sabato 15 gennaio 2022) Erano tutti non vaccinati tranne uno. Eppure gli anziani dovrebbero fare parte delle categorie più a rischio. I carabinieri della stazione di Bagheria, insieme ai colleghi del Nas di Palermo hanno denunciato due coniugi, gestori di una casa di riposo a Bagheria, in Sicilia, anche loro sprovvisti di vaccinazioni anti-Covid-19 e di Green Pass. Sette pazienti su otto, di età compresa tra i 62 e i 98 anni, sono risultati privi di vaccinazione contro il Coronavirus al momento del controllo delle forze dell’ordine. A questo punto, è scattata la denuncia per i due coniugi, poco più che quarantenni, alla Procura di Palermo, per la mancata valutazione del rischio biologico da diffusione di Covid-19. Inoltre, i due dovranno far fronte a delle sanzioni amministrative dell’ammontare di 2.000 ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Erano tutti non vaccinati tranne uno. Eppure glidovrebbero fare parte delle categorie più a rischio. I carabinieri della stazione di, insieme ai colleghi del Nas di Palermo hanno denunciato due coniugi,di unadi, in Sicilia, anche loro sprovvisti di vaccinazioni anti-Covid-19 e di Green Pass. Sette pazienti su otto, di età compresa tra i 62 e i 98 anni, sono risultati privi di vaccinazione contro il Coronavirus al momento del controllo delle forze dell’ordine. A questo punto, è scattata la denuncia per i due coniugi, poco più che quarantenni, alla Procura di Palermo, per la mancata valutazione del rischio biologico da diffusione di Covid-19. Inoltre, i due dovranno far fronte a delle sanzioni amministrative dell’ammontare di 2.000 ...

