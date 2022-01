Kuminga | che scoperta! Il rookie segna 25 punti ai Bulls

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo essersi persi a Milwaukee, i Warriors si ritrovano a Chicago, travolgendo 138 - 96 con una metamorfosi che in Nba non si vedeva dal 1991: una squadra capace di andare sotto di più di 30in ...

Advertising

jeremymene7 : @ACMelio Ovvio che fa più punti prendendosi più responsabilità ahah Kuminga gioca se va bene 5/6 minuti perché è in una contendee -

Ultime Notizie dalla rete : Kuminga che

Il rookieprotagonista nel 138 - 96 con cui i Warriors rinascono dopo il flop di Milwaukee di 24 ore prima. Per i Bulls secondo pesante k.o. consecutivo con l'infortunio della starpreoccupaAd un ritmo insostenibile per gli incerti i Bulls e con un nuovo gioiello da mettere in vetrina: Jonathan. Il rookieSteve Kerr paragona al primo Kawhi Leonard si regala la più bella ...Con un gran secondo tempo i Mavs hanno messo fine alla striscia vincente di Memphis, mentre Golden State ha vendicato il k.o. contro i Bucks annientando i Bulls a domicilio.I Golden State Warriors tornano a vincere e lo fanno in maniera schiacciate (+42) contro i Chicago Bulls, primi nella Eastern Conference e al secondo ko di fila. Senza Thompson e Green e con un Curry ...