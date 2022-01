Kabir Bedi abbandona la stanza e dorme in salotto | ecco il motivo

(Di sabato 15 gennaio 2022) PerchéinQualche giorno fa a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 6 è stato. Il celebre volto di Sandokan è così diventato un concorrente del reality a tutti gli effetti e ha dato il via al suo percorso. Con la sua pacatezza e i L'articolo proviene da Novella 2000.

Finita la puntata in prime time di venerdì 14 gennaio, Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo prima di fare una lunga chiacchierata con il saggioche, con parole pacate e oneste, l'ha ...Al termine delle votazioni, sono tre i concorrenti a finire al televoto :, Federica Calemme e la coppia formata da Giacomo e Valeria. Ora la decisione spetta ai telespettatori, chiamati a ...L’ex Miss Italia, infatti, non ha potuto celare un momento di profonda tristezza, per cui si è confidata con l’affascinante Kabir Bedi, l’attore che ha interpretato magistralmente Sandokan. Kabir Bedi ...L'ingresso della compagna di Alex Belli provoca una crisi nell'italoamericana. Bortuzzo duro sull'ex di Pippo Baudo ...