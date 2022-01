Juventus - Udinese 2 - 0, le pagelle: Dybala eroe polemico, McKennie puntuale. Spaesato Kean (Di sabato 15 gennaio 2022) La Juventus dimentica la sconfitta in Supercoppa e vince la sfida con l'Udinese con un secco 2 - 0. LE pagelle DELLA Juventus SZCZESNY 6 - Giornata in ufficio senza particolari problematiche. Fa il ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Ladimentica la sconfitta in Supercoppa e vince la sfida con l'con un secco 2 - 0. LEDELLASZCZESNY 6 - Giornata in ufficio senza particolari problematiche. Fa il ...

Advertising

juventusfc : ?? ?????????????? ?????????????? Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! ???????? su @JuventusTV ? - juventusfc : Così Mister Allegri alla vigilia di #JuveUdinese. ?? Il recap: - DiMarzio : #Juventus, le parole di Paulo #Dybala al termine della partita: 'Lo sguardo in tribuna? Cercavo un amico' - BreakingItalyNe : RT @Corriere: La Juventus batte 2-0 l’Udinese, Dybala segna ma non esulta per il contratto non rinnovato - AleCat_91 : JUVENTUS - UDINESE 2-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! -