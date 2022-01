Juventus-Udinese 2-0, Dybala gol ma che polemica! McKennie di testa chiude i conti (Di sabato 15 gennaio 2022) Dybala segna con un'esultanza polemica, chiude McKennie di testa. La Juventus di Allegri batte l'Udinese in Serie A e continua la scalata Leggi su mediagol (Di sabato 15 gennaio 2022)segna con un'esultanza polemica,di. Ladi Allegri batte l'in Serie A enua la scalata

Advertising

juventusfc : ?? ?????????????? ?????????????? Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! ???????? su @JuventusTV ? - juventusfc : Così Mister Allegri alla vigilia di #JuveUdinese. ?? Il recap: - DiMarzio : #Juventus, le parole di Paulo #Dybala al termine della partita: 'Lo sguardo in tribuna? Cercavo un amico' - dunvkirk : Comunque bellissimo aver vinto 2:0 con 2 azioni cagate a caso eh, ma esattamente 2 anni fa la Juventus allenata da… - peppesz : RT @LEPRAIOLO83: Culuseschi e Chinn in Juventus Vs Udinese -