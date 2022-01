Juventus-Udinese 2-0: Allegri si rialza dopo la Supercoppa (Di domenica 16 gennaio 2022) Un gol per tempo e un’ottima prestazione dei bianconeri di casa in Juventus–Udinese fanno sì che il match termini 2-0. Tre punti fondamentali per Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Dybala nel primo tempo e di McKennie nell’ultimo quarto d’ora. Ora la compagine torinese è momentaneamente a pari punti con l’Atalanta quarta classificata, nonostante due partite in più. Ottavo risultato utile consecutivo in campionato per la Juventus e secondo successo di fila, dopo il rocambolesco 3-4 sulla Roma. L’Udinese ottiene invece un’altra sconfitta dopo il sonoro 2-6 casalingo contro l’Atalanta e resta al quattordicesimo posto a venti punti. La distanza dalla zona retrocessione è di soli quattro punti, nonostante due partite in meno. Ecco come è andato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Un gol per tempo e un’ottima prestazione dei bianconeri di casa infanno sì che il match termini 2-0. Tre punti fondamentali per Massimiliano, grazie alle reti di Dybala nel primo tempo e di McKennie nell’ultimo quarto d’ora. Ora la compagine torinese è momentaneamente a pari punti con l’Atalanta quarta classificata, nonostante due partite in più. Ottavo risultato utile consecutivo in campionato per lae secondo successo di fila,il rocambolesco 3-4 sulla Roma. L’ottiene invece un’altra sconfittail sonoro 2-6 casalingo contro l’Atalanta e resta al quattordicesimo posto a venti punti. La distanza dalla zona retrocessione è di soli quattro punti, nonostante due partite in meno. Ecco come è andato il ...

