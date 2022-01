Juventus, TyC Sports: “Dybala non rinnoverà, sta valutando altre offerte” (Di sabato 15 gennaio 2022) La situazione contrattuale di Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Juventus. Stando a quanto riportato dal giornalista argentino di TyC Sports Cesar Luis Merlo, l’attaccante bianconero non rinnoverà con il club piemontese: “Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus. La situazione è molto chiara. Dybala aveva un accordo verbale con la Juventus per il rinnovo da ottobre, gli hanno detto ogni volta: firmiamo settimana prossima, poi la seguente, poi quella dopo… in realtà intorno a Natale la Juventus gli ha cambiato la durata del contratto e anche le cifre, la negoziazione a quel punto si è bloccata”. “Da gennaio, Paulo ha deciso insieme al suo agente Jorge Antun di non rinnovare con la ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) La situazione contrattuale di Paulocontinua a tenere banco in casa. Stando a quanto riportato dal giornalista argentino di TyCCesar Luis Merlo, l’attaccante bianconero noncon il club piemontese: “Paulononcon la. La situazione è molto chiara.aveva un accordo verbale con laper il rinnovo da ottobre, gli hanno detto ogni volta: firmiamo settimana prossima, poi la seguente, poi quella dopo… in realtà intorno a Natale lagli ha cambiato la durata del contratto e anche le cifre, la negoziazione a quel punto si è bloccata”. “Da gennaio, Paulo ha deciso insieme al suo agente Jorge Antun di non rinnovare con la ...

