Juventus, ex calciatore cambia vita: da terzino a…orologiaio (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex difensore difensore della Juventus, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha deciso di iniziare una nuova e curiosa vita. La Juventus non sta vivendo una delle sue migliori stagioni; in realtà sono due anni che i bianconeri faticano a tornare la squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi. Un ciclo, quello del dominio bianconero, iniziato con l’arrivo di Conte; con l’attuale tecnico del Tottenham, la squadra ha iniziato a dominare in maniera incontrastata in Italia. Uno dei giocatori preferiti dall’ex allenatore della Juve era, senza ombra di dubbio, Stephan Lichtsteiner; il terzino ha avuto un ruolo fondamentale nel sistema di gioco di Conte per la sua capacità di attaccare lo spazio come testimonia il gol, all’esordio, contro il Parma nel primo match dello Stadium. Elettra Lamborghini versione Baywatch: ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex difensore difensore della, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha deciso di iniziare una nuova e curiosa. Lanon sta vivendo una delle sue migliori stagioni; in realtà sono due anni che i bianconeri faticano a tornare la squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi. Un ciclo, quello del dominio bianconero, iniziato con l’arrivo di Conte; con l’attuale tecnico del Tottenham, la squadra ha iniziato a dominare in maniera incontrastata in Italia. Uno dei giocatori preferiti dall’ex allenatore della Juve era, senza ombra di dubbio, Stephan Lichtsteiner; ilha avuto un ruolo fondamentale nel sistema di gioco di Conte per la sua capacità di attaccare lo spazio come testimonia il gol, all’esordio, contro il Parma nel primo match dello Stadium. Elettra Lamborghini versione Baywatch: ...

Advertising

cosimosimone2 : RT @be09f016045643c: @LapoDeCarlo1 Un precedente sembrerebbe esserci, un calciatore che dice'ti ammazzo'ma non ha il 19 né giocava nella Ju… - girpelliano : La Juventus non si è fatta viva con il Psg per Icardi. Non escludo possa aver sentito il calciatore ma non c’è stat… - be09f016045643c : @LapoDeCarlo1 Un precedente sembrerebbe esserci, un calciatore che dice'ti ammazzo'ma non ha il 19 né giocava nella… - AleGobbo87 : RT @RidTheRock: ??”La #Juventus ha iniziato i colloqui con #Bernardeschi per il rinnovo. Credo che l’offerta possa essere intorno ai 3milion… - Mirko799 : RT @RidTheRock: ??”La #Juventus ha iniziato i colloqui con #Bernardeschi per il rinnovo. Credo che l’offerta possa essere intorno ai 3milion… -