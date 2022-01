Juventus | Chiesa verrà operato al ginocchio mercoledì a Innsbruck

(Di sabato 15 gennaio 2022) Stabilito il giorno in cui Federicosi sottoporrà all’operazione chirurgica alsinistro. L’esterno dellavolerà a, in Austria, per esseredopo la rottura del legamento crociato anteriore contro la Roma, infortunio che lo costringerà a rientrare soltanto nella prossima stagione. La data scelta per l’intervento è quella di19 gennaio e il giocatore dovrà poi star fermo per almeno sei mesi. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS FEDERICO CHIESA SARÀ OPERATO DOMANI AD INNSBRUCK per rottura crociato anteriore ginocchio sinist… - Gazzetta_it : Galeone: 'Juve da rifare. Dybala e Chiesa possono anche partire' #calciomercato - juventusfc : Le condizioni di @federicochiesa - sportface2016 : #Juventus, #Chiesa verrà operato al ginocchio mercoledì - TUTTOJUVE_COM : Juventus, mercoledì Chiesa si opererà ad Innsbruck -

...ha conquistato 5 vittorie e due pareggi, restando così aggrappata alla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri dovranno però fare a meno di Federico......sera alle ore 20.45 in campo- Udinese . Dalle ore 19.45 scopriremo le formazioni ufficiali che si affronteranno in questa 22esima giornata. Allegri dovrà rinunciare agli infortunati...Stabilito il giorno in cui Federico Chiesa si sottoporrà all’operazione chirurgica al ginocchio sinistro. L’esterno della Juventus volerà a Innsbruck, in Austria, per essere operato dopo la rottura de ...A quasi una settimana dal grave infortunio, arrivano novità sull'operazione a cui si sottoporrà Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, che ha subito una lesione al legamento crociato anteriore ...