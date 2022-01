Juan Jesus è l’anti-Djokovic. Elogia un brasiliano che porta il padre in spalla sei ore farlo vaccinare (Di sabato 15 gennaio 2022) l’anti Djokovic gioca nel Napoli. È Juan Jesus il calciatore brasiliano che ha pubblicato sui propri profili social la storia di un ragazzo del Nord del Brasile che ha portato il proprio padre in spalla per sei ore attraverso la foresta amazzonica per farlo vaccinare. «Questa foto che ho visto nei giorni scorsi è meravigliosa. Mi ha commosso e fatto riflettere» Così inizia il racconto che Juan Jesus ha deciso di postare sui suoi profili social per incitare alla vaccinazione contro il Covid. La foto, scrive il difensore brasiliano, è del gennaio del 2021. Se si dovesse scoprire che non è vera, non cambierebbe nulla sul contenuto delle riflessioni postate. Questa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022)gioca nel Napoli. Èil calciatoreche ha pubblicato sui propri profili social la storia di un ragazzo del Nord del Brasile che hato il proprioinper sei ore attraverso la foresta amazzonica per. «Questa foto che ho visto nei giorni scorsi è meravigliosa. Mi ha commosso e fatto riflettere» Così inizia il racconto cheha deciso di postare sui suoi profili social per incitare alla vaccinazione contro il Covid. La foto, scrive il difensore, è del gennaio del 2021. Se si dovesse scoprire che non è vera, non cambierebbe nulla sul contenuto delle riflessioni postate. Questa ...

