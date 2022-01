John Cena: “Sono pronto a riportare in scena la gimmick da Dr. of Thuganomics” (Di sabato 15 gennaio 2022) John Cena ha raggiunto un livello di fama e successo che trascende il wrestling. Cena ha interpretato Peacemaker in The Suicide Squad durante l’estate. Il campione ha persino ottenuto la sua serie spinoff HBO Max come supereroe. John ha rivisitato brevemente la sua più famosa gimmick nel suo Firefly Funhouse match a Wrestlemania 36. È stato un lungo viaggio dai suoi primi giorni da Dr. of Thuganomics nella WWE. L’inquietante Bray Wyatt ha creato un paesaggio infernale dell’intera carriera di Cena come un modo per mandarlo in pensione ad Hollywood. Quello è stato un enorme momento nostalgico per il WWE Universe. John ha recentemente fatto un’intervista con Pardon My Take. Lì, gli è stato chiesto della gimmick ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 gennaio 2022)ha raggiunto un livello di fama e successo che trascende il wrestling.ha interpretato Peacemaker in The Suicide Squad durante l’estate. Il campione ha persino ottenuto la sua serie spinoff HBO Max come supereroe.ha rivisitato brevemente la sua più famosanel suo Firefly Funhouse match a Wrestlemania 36. È stato un lungo viaggio dai suoi primi giorni da Dr. ofnella WWE. L’inquietante Bray Wyatt ha creato un paesaggio infernale dell’intera carriera dicome un modo per mandarlo in pensione ad Hollywood. Quello è stato un enorme momento nostalgico per il WWE Universe.ha recentemente fatto un’intervista con Pardon My Take. Lì, gli è stato chiesto della...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE John Cena: 'Sono pronto a riportare in scena la gimmick da Dr. of Thuganomics' - - Vaisens_ : RT @MarcLesan: Ah si, el Salchi-John Cena - Recenserie : Come si fa a non innamorarsi di John Cena che abbraccia un'aquila? #Peacemaker è la seire perfetta per i fan di Sui… - marcoan71500072 : RT @WWENewsUpdates2: John Cena and Nikki Bella. #JohnCena #NikkiBella - MarcLesan : Ah si, el Salchi-John Cena -

Ultime Notizie dalla rete : John Cena James Gunn motiva la decisione di Peacemaker di uccidere Rick Flag in The Suicide Squad In occasione di un'intervista per la promozione di Peacemaker al Podly: The Peacemaker Podcast , James Gunn ha parlato della decisione del personaggio interpretato da John Cena di uccidere Rick Flag in The Suicide Squad: Missione suicida . ' Le persone mi scrivono costantemente su Twitter di quanto sia orribile Peacemaker come personaggio e di quanto siano ...

Peacemaker, quel riferimento ad un supereroe della Golden Age fa impazzire i fan I primi tre episodi di Peacemaker non sono stati privi di sorprese per i fan della DC, infatti il supereroe interpretato da John Cena ha citato un collega in un easter egg che conferma un altro nuovo eroe DCEU: Doll Man. Mentre la serie si tuffa nella storia del vigilante pacifista Christopher Smith/Peacemaker (John Cena) ...

John Cena ha provato più volte a diventare un supereroe Orgoglio Nerd John Cena: "Non guardo gli show della All Elite Wrestling" Intervenuto nella trasmissione ‘Pardon My Take’ qualche giorno fa, John Cena ha rivelato se guarda o meno gli show della All Elite Wrestling. John Cena sulla All Elite Wrestling “Non guardo gli ...

Peacemaker: video mostra la sequenza di apertura della serie DC sull'antieroe di John Cena Ecco il video della sequenza di apertura della serie DC, Peacemaker. L'antieroe di John Cena balla!. DC e HBO Max hanno pubblicato un video che mostra la sequenza di apertura di Peacemaker, la serie ...

In occasione di un'intervista per la promozione di Peacemaker al Podly: The Peacemaker Podcast , James Gunn ha parlato della decisione del personaggio interpretato dadi uccidere Rick Flag in The Suicide Squad: Missione suicida . ' Le persone mi scrivono costantemente su Twitter di quanto sia orribile Peacemaker come personaggio e di quanto siano ...I primi tre episodi di Peacemaker non sono stati privi di sorprese per i fan della DC, infatti il supereroe interpretato daha citato un collega in un easter egg che conferma un altro nuovo eroe DCEU: Doll Man. Mentre la serie si tuffa nella storia del vigilante pacifista Christopher Smith/Peacemaker () ...Intervenuto nella trasmissione ‘Pardon My Take’ qualche giorno fa, John Cena ha rivelato se guarda o meno gli show della All Elite Wrestling. John Cena sulla All Elite Wrestling “Non guardo gli ...Ecco il video della sequenza di apertura della serie DC, Peacemaker. L'antieroe di John Cena balla!. DC e HBO Max hanno pubblicato un video che mostra la sequenza di apertura di Peacemaker, la serie ...