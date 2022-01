Italia in lutto | è morto Nino Cerruti

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo., stilista e imprenditore biellese, tra i grandi protagonisti della modana del secolo scorso, èa 91 anni. Era ricoverato all’ospedale di Vercelli e sarebbe deceduto in seguito ad alcune complicazioni subentrate dopo un’operazione all’anca. Era stato il maestro di Giorgio Armani ed era noto, tra le altre cose, per aver lanciato i profumi e la giacca decostruita.lo stilistaera nato a Biella il 25 settembre del 1930 da una famiglia di industriali tessili. A 20 anni la perdita del padre, da cui eredità l’attività: per questo era stato costretto a interrompere gli studi di Filosofia e Giornalismo. La vocazione per la moda ...

... e so che, sbagliando, si può vivere la fine dell'"età fertile" come un. Anche la nostra ... che non giova all'e neanche alla sua immagine, e spianare la strada a un'altra figura che ...nel mondo della moda . È morto oggi nel pomeriggio all'età di 91 anni lo stilista e ... 1978; il Munich Fashion Week Award, 1981; il Cutty Sark Award, 1982, 1988 ed il Pitti Uomo Award,, ...Grave lutto per il mondo della moda italiana, è morto all'età di 91 anni lo stilista biellese Nino Cerruti: ha portato il Made in Italy in tutto il mondo.Discendente di una famiglia biellese di industriali tessili, è stato uno dei grandi protagonisti della moda del secolo scorso e ha lanciato giovani designer poi diventati famosissimi come Giorgio Arma ...