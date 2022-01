Ischia | al lavoro senza green pass | sanzionati dipendente e titolare

(Di sabato 15 gennaio 2022) Gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un esercizio commerciale in via delle Terme dove hanno accertato che unasvolgeva l’attività lavorativa sprovvista della certificazione verde e, per tale motivo, l’hanno sanzionata. I poliziotti hanno anche sanzionato ildell’attività commerciale per omessa verifica del possesso del “”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un esercizio commerciale.Mercoledì pomeriggio gli agenti del commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un esercizio commerciale in via delle Terme dove hanno ...