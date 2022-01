Inzaghi tentato dal ‘tradimento’ | si porta anche il big

Advertising

Tractor220510 : @PierinoSuperTru Devo confessarti che sono stato tentato dal toglierti il follow dopo alcuni tuoi tweet contro Inza… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi tentato

Calciomercatonews.com

Milinkovic 6 " Ha avuto la chance per far goal ma come al solito haun colpo impossibile, ... Simone7. Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino) 5,5. Il tabellino di Inter - Lazio 2 - ...Nella ripresa la squadra ditorna a spingere con convinzione e dopo aver sfiorato il nuovo ... I neroverdi hannocon Ampadu e Henry di testa. Una trattenuta di Florenzi sul francese non ...L'Inter non sta ancora lavorando in maniera concreta al rinnovo di Inzaghi: il tecnico tentato dall'estero, può portarsi dietro anche il big ...Dopo la sofferta vittoria con una Juventus decimata ma in crescita i nerazzurri non vogliono mollare nella corsa scudetto ...