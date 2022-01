Insegnava senza laurea | la Guardia di Finanza le sequestra 350mila euro

Advertising

Professoressa insegnava da 21 anni senza mai essersi iscritta all'Università, indagata per truffa e falso - All'indagata sequestrati 166mila euro sui depositi e sui conti correnti, 8 terreni, 2 box, 2 depositi ed un appartamento

I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno sequestrato 350mila euro in denaro e beni a un'insegnante che avrebbe esercitato la sua attività presentando una falsa laurea e l'hanno denunciata ...Leggi Anche Professoressada 21 annimai essersi iscritta all'Università, indagata per truffa e falso Il pm Valentina Sellaroli h a chiesto la convalida del fermo per omicidio ...I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno sequestrato 350mila euro in denaro e beni a un’insegnante che avrebbe esercitato la sua attività ...L'ipotesi è anche togliere l'obbligo del test al termine dei cinque giorni di auto-sorveglianza per coloro che hanno avuto un contatto stretto con un positivo ...