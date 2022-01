Infortunio Chiesa: la Juventus ha scelto il sostituto! (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ Infortunio di Chiesa tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi della Juventus. L’esterno italiano, si è gravemente infortunato durante l’ultimo match di campionato contro la Roma. Per l’attaccante la stagione termine qui. Un colpo duro per i bianconeri che perdono cosi una pedina importantissima del proprio scacchiere. La dirigenza, però, con il mercato aperto non vuole stare a guardare e cerca subito un sostituto. Azmoun-Zenit L’idea c’è ed è concreta. Il nome in cima alla lista è quello di Sardar Azmoun,, in scadenza con lo Zenit. La trattativa esiste e sembra ben avviata, i russi chiedono 5 milioni. L’ostacolo nella trattativa è rappresentato dal Lione che da tempo è sulle tracce del giocatore. Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ditiene con il fiato sospeso tutti i tifosi della. L’esterno italiano, si è gravemente infortunato durante l’ultimo match di campionato contro la Roma. Per l’attaccante la stagione termine qui. Un colpo duro per i bianconeri che perdono cosi una pedina importantissima del proprio scacchiere. La dirigenza, però, con il mercato aperto non vuole stare a guardare e cerca subito un sostituto. Azmoun-Zenit L’idea c’è ed è concreta. Il nome in cima alla lista è quello di Sardar Azmoun,, in scadenza con lo Zenit. La trattativa esiste e sembra ben avviata, i russi chiedono 5 milioni. L’ostacolo nella trattativa è rappresentato dal Lione che da tempo è sulle tracce del giocatore.

