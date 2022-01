Infornata di assunzioni all’Antitrust ma il conto lo pagano le imprese L’aiutino all’Authority infilato nella legge sulle Lobby con un emendamento last minute votato a scatola chiusa

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un regalo, arrivato di buon mattino, con l’innesto di nuovo personale. Il motivo? Garantire l’applicazione della, approdata alla Camera peraltro in una versione molto annacquata. Il tutto all’insegna del motto “quando c’è da assumere negli organismi pubblici, le risorse si reperiscono in un batter d’occhio”. Se si tratta di ristori, invece, si usa il bilancino, con il governo dei Migliori più che mai. A saldare ilper l’Antitrust, in questo caso, saranno i privati, le società di capitali per l’esattezza, a cui verrà applicato un incremento di prelievo.è stato infatti inserito, sfruttando un cavillo regolamentare di Montecitorio, unche ...

Advertising

fausto_cag : RT @M5SROMA6: La Consigliera Comunale Linda Meleo punta una lente d'ingradimento sulle assunzioni all'interno dello staff del Sindaco di Ro… - BabbaiFabry : RT @M5SROMA6: La Consigliera Comunale Linda Meleo punta una lente d'ingradimento sulle assunzioni all'interno dello staff del Sindaco di Ro… - geomsalvatores2 : RT @M5SROMA6: La Consigliera Comunale Linda Meleo punta una lente d'ingradimento sulle assunzioni all'interno dello staff del Sindaco di Ro… - Massimo22185550 : RT @M5SROMA6: La Consigliera Comunale Linda Meleo punta una lente d'ingradimento sulle assunzioni all'interno dello staff del Sindaco di Ro… - malumichi : RT @M5SROMA6: La Consigliera Comunale Linda Meleo punta una lente d'ingradimento sulle assunzioni all'interno dello staff del Sindaco di Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Infornata assunzioni

LA NOTIZIA

La soluzione, a suo avviso, deve essere una nuovadiattraverso lo "scorrimento di graduatorie già esistenti" che, a suo dire, dovranno avvenire "in tempi rapidi".Un'di decine di nuovi collaboratori dei quali abbiamo diritto, come tutti i cittadini ... secondo le risposte date dall'amministrazione, "si arriverà a 110e a una spesa di 6 ...Sono quelli destinati all’area aretina sui 150 che l’Asl assumerà in particolare per vaccinazioni, tamponi e reparti di degenza Covid ...L'annuncio del direttore Antonio D'Urso. «Manca personale per garantire gli standard di assistenza: una scelta opportuna» commenta il presidente dell'Ordine ...