Influencer Polina Murugina rischia il carcere per una foto hot (Di sabato 15 gennaio 2022) Influencer Polina Murugina rischia il carcere per uno scatto hot davanti a una chiesa. Polina Murugina posta sui social uno foto che la ritrae completamente nuda, rischia fino a un anno di carcere Non è servito cancellare il suo profilo Instagram: l'Influencer russa Polina Murugina, autrice dello scatto audace davanti alla chiesa dell'Intercessione della Beata Vergine Maria di Mosca, è indagata per

