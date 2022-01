Incidente durante una medicazione, Gessica Notaro: “Sto molto male, inutile fingere” (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ diventata un simbolo di rinascita e coraggio, Gessica Notaro, motivo per cui decide di non nascondere anche i momenti di dolore del suo percorso di risalita intrapreso dopo l’aggresione con l’acido subita dall’ex. E’ quanto fatto nella mattinata di oggi, quando l’influencer ha condiviso un post in cui ringrazia tutti per l’affetto mostrato all’indomani Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ diventata un simbolo di rinascita e coraggio,, motivo per cui decide di non nascondere anche i momenti di dolore del suo percorso di risalita intrapreso dopo l’aggresione con l’acido subita dall’ex. E’ quanto fatto nella mattinata di oggi, quando l’influencer ha condiviso un post in cui ringrazia tutti per l’affetto mostrato all’indomani

Advertising

William_Fly : @FrancescaLupo15 Assolutamente! In caso di incidente, se si danneggia il pacco batterie, c'è rischio di incendio e… - cuenews_it : Al-Attiyah e Sunderland conquistano la #Dakar2022 ma la festa è amara: durante il trasferimento dell'ultima tappa,… - RBB_Riverside : RT @Wikileaks_Ita: Dag #Hammarskjöld Segr Gen #ONU morto in un incidente aereo in #Zambia nel 1961, durante la crisi del #Congo e le cui ca… - eravamoindiani : RT @ComandanteLupo: Frosinone, operaio muore sotto un tir. Un operaio di 40 anni. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un camion, probabil… - LuceverdeMilano : ? #Milano #incidente - Viale Lombardia ad altezza di Piazza Durante Possibili ?????? rallentamenti per il #traffico d… -