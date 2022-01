In Olanda bar e ristoranti sfidano il governo | riaprono nonostante il divieto

(Di sabato 15 gennaio 2022) I Paesi Bassi sono in subbuglio. Per protestare contro ilche ha confermato la chiusura dei locali pubblici, oggi, pub e bar hanno aperto ugualmente le saracinesche in. Dopo ...

I Paesi Bassi sono in subbuglio. Per protestare contro il governo che ha confermato la chiusura dei locali pubblici, oggi ristoranti, pub ehanno aperto ugualmente le saracinesche in. Dopo quattro settimane, ieri è stato parzialmente revocato il lockdown con la riapertura per negozi, centri estetici, centri sportivi ed ...Misure L', ha annunciato il premier Mark Rutte, allenta il lockdown imposto a dicembre, con la riapertura di negozi, palestre e parrucchieri, ma non di ristoranti eche resteranno chiusi ...Un uomo con un accento britannico tiene in ostaggio nella sinagoga di Colleyville, in Texas, vicino a Dallas quattro persone: un rabbino e altre tre. Lo riportano i media americani. Le autorità sono s ..."Non è possibile riaprire tutto nello stesso momento, è troppo rischioso", ha detto il premier Mark Rutte giustificando la decisione di mantenere chiusi ristoranti ed altri locali pubblici, insieme a ...