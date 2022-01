In Italia litigano sul bollettino, in Inghilterra aboliscono il green pass (Di sabato 15 gennaio 2022) Ma guarda un po’: oltre la Manica, c’è qualcuno che ragiona. Mentre da noi ci si è arrovellati per tre giorni sul bollettino di contagi e ricoveri, per poi decidere di non decidere, cioè lasciarlo inalterato, in Gran Bretagna, dove il governo ha ormai deciso che il Paese è entrato nella fase in cui dovrà (anche coraggiosamente) convivere con il Covid, il ministro della Salute annuncia: goodbye green pass. La decisione di Londra: addio green pass Lo ha riferito ieri il Times, citando le dichiarazioni di Sajid Javid, pronto a liquidare il passaporto vaccinale all’inglese entro il 26 gennaio. In realtà, il certificato verde, nella terra di Sua Maestà la regina Elisabetta, serviva a poco e niente: utile solo per accedere ad attività ludiche. Di sicuro, non è mai stato necessario ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 gennaio 2022) Ma guarda un po’: oltre la Manica, c’è qualcuno che ragiona. Mentre da noi ci si è arrovellati per tre giorni suldi contagi e ricoveri, per poi decidere di non decidere, cioè lasciarlo inalterato, in Gran Bretagna, dove il governo ha ormai deciso che il Paese è entrato nella fase in cui dovrà (anche coraggiosamente) convivere con il Covid, il ministro della Salute annuncia: goodbye. La decisione di Londra: addioLo ha riferito ieri il Times, citando le dichiarazioni di Sajid Javid, pronto a liquidare ilaporto vaccinale all’inglese entro il 26 gennaio. In realtà, il certificato verde, nella terra di Sua Maestà la regina Elisabetta, serviva a poco e niente: utile solo per accedere ad attività ludiche. Di sicuro, non è mai stato necessario ...

