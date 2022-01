In arrivo la terza stagione de L’amica geniale: c’è la data ufficiale (Di sabato 15 gennaio 2022) Ritorna sui nostri teleschermi la serie tv L’amica geniale, tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante. La serie tv Rai e HBO uscirà per la sua terza stagione il 6 Febbraio 2022 su Rai 1. Alla regia questa volta ci sarà il grande Daniele Lucchetti per trasferire su video il romanzo “Storia di chi fugge e chi resta”. Il terzo capitolo delL’amica geniale La serie tv verrà trasmessa dopo il Festival di Sanremo a partire dal 6 Febbraio. Ci saranno 8 episodi che verranno suddivisi in 4 serate, fino alla conclusione del 1 Marzo. Le attrici principali saranno sempre le stesse: le due amiche Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). Per girare questo terzo capitolo della quadrilogia sono state rese più vecchie. Infatti ora interpretano due donne adulte. Daniele Lucchetti a tal ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 15 gennaio 2022) Ritorna sui nostri teleschermi la serie tv, tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante. La serie tv Rai e HBO uscirà per la suail 6 Febbraio 2022 su Rai 1. Alla regia questa volta ci sarà il grande Daniele Lucchetti per trasferire su video il romanzo “Storia di chi fugge e chi resta”. Il terzo capitolo delLa serie tv verrà trasmessa dopo il Festival di Sanremo a partire dal 6 Febbraio. Ci saranno 8 episodi che verranno suddivisi in 4 serate, fino alla conclusione del 1 Marzo. Le attrici principali saranno sempre le stesse: le due amiche Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). Per girare questo terzo capitolo della quadrilogia sono state rese più vecchie. Infatti ora interpretano due donne adulte. Daniele Lucchetti a tal ...

Advertising

tuttopuntotv : In arrivo la terza stagione de L’amica geniale: c’è la data ufficiale #Sanremo2022 #rai #amicageniale… - giulub : @Andrei_abere Invece queste secondo me meritano. La prima arrivo poi terza tra i big. - SimoBasket21 : Molto sinceramente arrivo a stasera solo per iniziare la terza di After Life e piangere tutte le lacrime che ho in corpo . - Corriere : RT @EdizioniEO: In arrivo la terza stagione dell’Amica geniale! Lila e Lenù oggi in copertina su @7Corriere - idiblue2 : RT @EdizioniEO: In arrivo la terza stagione dell’Amica geniale! Lila e Lenù oggi in copertina su @7Corriere -