In Arizona Trump chiama a raccolta la «sua» destra (Di domenica 16 gennaio 2022) «Vi aspetto tutti in Arizona, un sacco di argomenti da discutere, incluse le elezioni truccate del 2020». E poi le fake news sulla Grande Bugia, i media corrotti, il disastro in Afghanistan, l’inflazione, ma soprattutto «l’improvvisa mancanza di rispetto per la nostra nazione e i suoi leader». È tornato sul luogo del delitto, Donald Trump. Nel suo primo comizio da quando il Trumpismo ha assaltato il Campidoglio e poi evacuato la Casa bianca, l’ex presidente è ripartito da dove si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 16 gennaio 2022) «Vi aspetto tutti in, un sacco di argomenti da discutere, incluse le elezioni truccate del 2020». E poi le fake news sulla Grande Bugia, i media corrotti, il disastro in Afghanistan, l’inflazione, ma soprattutto «l’improvvisa mancanza di rispetto per la nostra nazione e i suoi leader». È tornato sul luogo del delitto, Donald. Nel suo primo comizio da quando ilismo ha assaltato il Campidoglio e poi evacuato la Casa bianca, l’ex presidente è ripartito da dove si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

andreavosti : Florence, Arizona. Code chilometriche e folklore per il grande comizio di Donald Trump che lancia la campagna verso… - greenpassnews : GUARDA IN DIRETTA: MIGLIAIA si presentano per il primo rally Save America del 2022 del presidente Trump a Firenze,… - gianlonostro : Una statua dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, posizionata dai suoi accoliti a Florence, in Arizona… - ParliamoDiNews : rieccolo: trump è tornato (ma non si è pentito) – l’ex presidente stasera sarà di scena in arizona.. - Politica… - ChiaraSulmoni : RT @HerberMax: …in attesa di entrare al comizio di #Trump in #Arizona in vista delle #Midterms2022 Domenica reportage al #Telegiornale @RS… -