Immobile risponde alle critiche: “Sono io il centravanti della Nazionale” (Di sabato 15 gennaio 2022) Ciro Immobile, oggi autore di una sontuosa doppietta contro la Salernitana, a quota 17 gol in campionato, ai microfoni di Dazn ha risposto alle critiche ricevute negli ultimi giorni lanciando delle frecciate a tutti coloro che non l’avevano ritenuto all’altezza per la Nazionale. Immobile, Nazionale, criticheQueste le parole del centravanti azzurro: “Ringrazio la squadra che mi mette sempre in condizione di fare bene. Fare 140 gol è una bella emozione, una grande sensazione. Io Sono il centravanti della Nazionale, Sono Campione d’Europa. Non ho bisogno di rispondere alle ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Ciro, oggi autore di una sontuosa doppietta contro la Salernitana, a quota 17 gol in campionato, ai microfoni di Dazn ha rispostoricevute negli ultimi giorni lanciando delle frecciate a tutti coloro che non l’avevano ritenuto all’altezza per laQueste le parole delazzurro: “Ringrazio la squadra che mi mette sempre in condizione di fare bene. Fare 140 gol è una bella emozione, una grande sensazione. IoilCampione d’Europa. Non ho bisogno dire...

Advertising

CronacheTweet : Ciro Immobile risponde così dopo le critiche ricevute in questi mesi con la Nazionale ?? #Immobile #SalernitanaLazio - OdeonZ__ : L'Inter non perde la testa: batte 2-1 la Lazio e risorpassa il Milan - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'Inter supera la Lazio 2-1 e torna in testa alla classifica. Segna Bastoni, risponde Immobile poi de… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'Inter supera la Lazio 2-1 e torna in testa alla classifica. Segna Bastoni, risponde Immobile p… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: L'Inter supera la Lazio 2-1 e torna in testa alla classifica. Segna Bastoni, risponde Immobile poi decide una rete di Skr… -