Il tumore al seno va oltre il male fisico e colpisce anche il rapporto di chi lo fronteggia con la propria intimità E con gli altri Per questo la guarigione passa anche dalla capacità di rielaborare l' impatto mentale dell' intervento alla mammella

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ricostruire è verbo semplice, costruire di nuovo, per migliorare, magari, unica accezione figurata concessalingua. Cambia la prospettiva, quando la ricostruzione ha a che fare con la ferita che un cancro sempre lascia, spartiacque di vita tra il prima e il dopo.Tutto ciò che si ricostruisce non è come prima, potrebbe non essere migliore e di certo è diverso. Lo sanno bene le donne che hanno conosciuto il cancro al, esperienza che va al di là del semplicee cheilcon lafemminilità e con glial ...