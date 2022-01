Il Tar dice che i medici possono curare il Covid a domicilio come vogliono (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - I medici possono scegliere la terapia domiciliare che vogliono per curare i pazienti malati di Covid. Questo dice in sostanza una sentenza del Tar del Lazio che accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti disponendo l'annullamento delle linee guida dell'Aifa fatte proprie dal ministero della Salute, così come aggiornate il 26 aprile 2021, "nella parte in cui "nei primi giorni di malattia prevede unicamente una 'vigile attesa' e somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazione di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid". Il contenuto della nota ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Iscegliere la terapia domiciliare che vogliono peri pazienti malati di. Questoin sostanza una sentenza del Tar del Lazio che accoglie il ricorso di alcunidina generale e specialisti disponendo l'annullamento delle linee guida dell'Aifa fatte proprie dal ministero della Salute, cosìaggiornate il 26 aprile 2021, "nella parte in cui "nei primi giorni di malattia prevede unicamente una 'vigile attesa' e somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazione di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati daidina generale per i pazienti affetti da". Il contenuto della nota ...

