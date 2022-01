Il sindacato di polizia di Palermo a favore delle mascherine rosa: “Basta sciocchezze machiste” (Di sabato 15 gennaio 2022) Al Siap di Palermo si bada alla sostanza più che alla forma: il sindacato di polizia siciliano si discosta da quanto affermato dalle sezioni di altre città italiane in merito alla fornitura di mascherine Ffp2 rosa arrivate alle questure di Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa, Bologna e Venezia e giudicate “indecorose” per la divisa. “Le FFP2 sono uno strumento indispensabile – scrive su Twitter il Siap Palermo – è fondamentale che vengano fornite a chi opera in prima linea e soffre per e con il Paese, non c’è tempo per sciocchezze ‘machiste’ e medievali basate su apprezzamenti cromatici”. Le FFP2 sono uno strumento indispensabile; è fondamentale che vengano fornite a chi opera in prima linea e soffre per e con il Paese, non c’è tempo per ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Al Siap disi bada alla sostanza più che alla forma: ildisiciliano si discosta da quanto affermato dalle sezioni di altre città italiane in merito alla fornitura diFfp2arrivate alle questure di Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa, Bologna e Venezia e giudicate “indecorose” per la divisa. “Le FFP2 sono uno strumento indispensabile – scrive su Twitter il Siap– è fondamentale che vengano fornite a chi opera in prima linea e soffre per e con il Paese, non c’è tempo per’ e medievali basate su apprezzamenti cromatici”. Le FFP2 sono uno strumento indispensabile; è fondamentale che vengano fornite a chi opera in prima linea e soffre per e con il Paese, non c’è tempo per ...

Advertising

SimoneAlliva : Le proteste del Sindacato di polizia (Sap) per le #FFP2 rosa non sorprendono. Il Sap tributò 5 minuti di standing o… - MediasetTgcom24 : Mascherine FFP2 rosa alla polizia, il sindacato insorge: 'Indecorose' #mascherine - elio_vito : Una volta (!) prima del DdlZan?? ero responsabile sicurezza di @forza_italia, mai sentito che un Sindacato di Polizi… - CorriereRomagna : A Rimini la manifestazione del sindacato della polizia municipale e locale - - MatteOttaviani : RT @confundustria: Il Sindacato Autonomo di Polizia in rivolta. 'Le ffp2 rosa sono indecorose'. Strano, perché fanno pendant con il rosso… -