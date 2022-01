Il riscatto di Martina parte da Melbourne

(Di sabato 15 gennaio 2022) In due anni possono cambiare tante cose. Nel 2020, aTrevisan festeggiava la sua prima qualificazione per un torneo del Grande Slam, acciuffata al decimo tentativo, dopo aver ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : riscatto Martina

Tiscali.it

... ma prima deve battere Varvara Gracheva), invece l'urna di Melbourne non si è comportata male con, accoppiandola a Saisai Zheng , numero 83 del mondo. La cinese è una buona giocatrice, già ...... che oggi a salutato a malincuore Roma, passa in prestito ma a giugno (a meno di) tornerà ...Stella Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 12 gennaio 2022In due anni possono cambiare tante cose. Nel 2020, a Melbourne Martina Trevisan festeggiava la sua prima qualificazione per un torneo del Grande Slam, acciuffata al decimo tentativo, dopo aver ...Prima partita del 2022 per la Reggina, che riceve la visita del Brescia. Amaranto ko nelle ultime "prime" dell'anno solare, nel 2020 3-0 sul campo della Cavese e nel 2021 2-1 ...