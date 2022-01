Il re d'Olanda rinuncia alla carrozza "razzista e colonialista"

Advertising

Radiopescara : Il re d'Olanda rinuncia alla carrozza dorata: “Passato coloniale” - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Un pannello raffigura uomini neri inginocchiati davanti ai padroni bianchi. nel Paese dibattito su razzismo e schiavitù… - AndreaNobiliT : RT @Agenzia_Italia: Un pannello raffigura uomini neri inginocchiati davanti ai padroni bianchi. nel Paese dibattito su razzismo e schiavitù… - Agenzia_Italia : Un pannello raffigura uomini neri inginocchiati davanti ai padroni bianchi. nel Paese dibattito su razzismo e schia… - telodogratis : Il re d’Olanda rinuncia alla carrozza dorata: “Passato coloniale” -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda rinuncia

AGI - Agenzia Italia

Con un videomessaggio rivolto ieri ai sudditi, Guglielo Alessandro ha reso nota la sua... come cacao e zucchero di canna, a una giovane donna bianca, che personifica l', seduta su un ...... una di loro in ginocchio, nell'atto di offrire merci, come cacao e zucchero di canna, a una giovane donna bianca seduta su un trono che simboleggia l'. Il dipinto rappresenta anche un ragazzo ...La carrozza in questione, denominata Gouden Koets, ha un pannello su cui sono dipinte immagini che sono state contestate ...AGI - Per consentire al Paese di elaborare il suo passato coloniale il re Willem-Alexander ha deciso di rinunciare alla storica carrozza dorata, la Golden Coach, raffigurante uomini neri inginocchiati ...