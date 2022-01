Il punto sulla peste suina in Italia: cos’è, come si trasmette, quali conseguenze ci sono (Di sabato 15 gennaio 2022) In 78 comuni del Piemonte e 36 della Liguria sono stati segnalati, nei giorni scorsi, diversi casi di peste suina. Si tratta di un virus molto contagioso e pericoloso noto anche come PSA (peste suina africana) o in inglese African swine fever (ASF), che causa una malattia infettiva per suini, cinghiali e suidi selvatici. Nelle forme più aggressive, causa la morte dell’animale entro una settimana dalla comparsa dei primi sintomi. Non esiste ad oggi una cura particolare, ma ci sono dei protocolli per tentare di arginare la diffusione del contagio, che avviene per contatto tra infetti o con la puntura di insetti vettori. In alcuni casi la trasmissione può avvenire indirettamente tramite cibo contaminato. È importante sottolineare che il virus non si ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) In 78 comuni del Piemonte e 36 della Liguriastati segnalati, nei giorni scorsi, diversi casi di. Si tratta di un virus molto contagioso e pericoloso noto anchePSA (africana) o in inglese African swine fever (ASF), che causa una malattia infettiva per suini, cinghiali e suidi selvatici. Nelle forme più aggressive, causa la morte dell’animale entro una settimana dalla comparsa dei primi sintomi. Non esiste ad oggi una cura particolare, ma cidei protocolli per tentare di arginare la diffusione del contagio, che avviene per contatto tra infetti o con la puntura di insetti vettori. In alcuni casi la trasmissione può avvenire indirettamente tramite cibo contaminato. È importante sottolineare che il virus non si ...

