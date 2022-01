Il piano del segretario dem Enrico Letta per il Quirinale (Di sabato 15 gennaio 2022) Il segretario dem Enrico Letta ha esposto questa mattina il suo piano per il Quirinale durante la riunione con i Gruppi e Direzione Pd, ottenendo il sì unanime per avere una delega, insieme alle capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, a seguire i passaggi dell’elezione del presidente della Repubblica. “Nella decisione del centrodestra c’è un primo punto assolutamente chiaro, non c’è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare per indicare il presidente della Repubblica”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione e ai gruppi del Pd. “Si è confuso un atto rispettoso delle istituzioni con l’idea che ci siano i numeri e un diritto di prelazione del centrodestra, non c’è, i numeri non lo assegnano. È profondamente sbagliata la logica dello ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildemha esposto questa mattina il suoper ildurante la riunione con i Gruppi e Direzione Pd, ottenendo il sì unanime per avere una delega, insieme alle capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, a seguire i passaggi dell’elezione del presidente della Repubblica. “Nella decisione del centrodestra c’è un primo punto assolutamente chiaro, non c’è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare per indicare il presidente della Repubblica”. Lo ha dettoalla Direzione e ai gruppi del Pd. “Si è confuso un atto rispettoso delle istituzioni con l’idea che ci siano i numeri e un diritto di prelazione del centrodestra, non c’è, i numeri non lo assegnano. È profondamente sbagliata la logica dello ...

