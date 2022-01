Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 15 Gennaio 2022 – Video (Di sabato 15 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Nel salire il calvario della vita Gesù ci stenderà la mano per non vacillare”. O Padre Pio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 15 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Nel salire il calvario della vita Gesù ci stenderà la mano per non vacillare”. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - KattInForma : Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 15 Gennaio 2022 – Video - comeunadanzaa : @FossiIoSenzaTe Io ero molto vittima del pensiero di mio padre. Non ritenevo di essere omofoba ai tempi, ma ad oggi… - giovis333 : Pensiero di Padre Pio - Venerdì 14 Gennaio 2022 Ogni fiducia ponetela in Dio solo (Ep. II, p.64). - Tranviereincaz1 : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… -