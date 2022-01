Il patto di legislatura proposto da Letta per salvaguardare Draghi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Un patto di legislatura, un pacchetto chiuso che preveda elezione del Capo dello stato e prosieguo della legislatura fino al termine naturale. Ma, soprattutto, che salvaguardi la figura di Mario Draghi, essenziale per portare a termine il Pnrr e per fare fronte alla crisi pandemica. Enrico Letta apre con queste indicazioni la riunione congiunta fra gruppi parlamentari e direzione del Pd. Il segretario ottiene un mandato che 'blinda' il percorso che lo porterà al voto il 24 gennaio. Letta, infatti, chiede che a votare siano non solo la direzione, ma anche quei gruppi parlamentari che si sono venuti a formare quando al Nazareno sedeva ancora Matteo Renzi e che, da allora, sono sempre stati difficili da guidare. E anche la scelta di includere le capigruppo nel mandato sembra ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Undi, un pacchetto chiuso che preveda elezione del Capo dello stato e prosieguo dellafino al termine naturale. Ma, soprattutto, che salvaguardi la figura di Mario, essenziale per portare a termine il Pnrr e per fare fronte alla crisi pandemica. Enricoapre con queste indicazioni la riunione congiunta fra gruppi parlamentari e direzione del Pd. Il segretario ottiene un mandato che 'blinda' il percorso che lo porterà al voto il 24 gennaio., infatti, chiede che a votare siano non solo la direzione, ma anche quei gruppi parlamentari che si sono venuti a formare quando al Nazareno sedeva ancora Matteo Renzi e che, da allora, sono sempre stati difficili da guidare. E anche la scelta di includere le capigruppo nel mandato sembra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La proposta del segretario del Pd Enrico Letta: un patto di legislatura per 'completarla nei tempi naturali' e un P… - fanpage : “La nostra proposta è chiara: un nuovo patto di legislatura per proseguire con il Governo di Mario Draghi ed elegge… - AlessandroVox : @EnricoLetta Avete una paura terribile di andare alle elezioni. È questo il patto di legislatura... - ThomasE26847666 : RT @TerryBi1: @EnricoLetta VE NE DOVETE ANDARE IN SIBERIA, altro che patto di legislatura. Avete devastato il paese, maledetti che non siet… - MaregaStefano : @EnricoLetta Bello il patto di legislatura...per me potete andare a casa... -