Il nuovo ceo di Signal e la lotta sulla messaggistica davvero privata (Di sabato 15 gennaio 2022) E' stata una settimana intensa per un'app come Signal, di solito lontana dalle pagine dei giornali. Normalmente si parla di questa chat ultrasicura in relazione al controllo di Facebook su Whatsapp o a qualche scandalo sulla privacy. Il 2022, invece, è cominciato con una polemica interna, iniziata in realtà almeno un anno fa, quando il ceo dell'azienda, Moxie Marlinspike, iniziò a pensare a un modo per usare questa chat per lo scambio di criptovalute. Il fatto che Marlinspike, crittografo e creatore del protocollo supersicuro su cui si basa l'applicazione, fosse anche consulente di MobileCoin aveva fatto discutere sin da subito. MobileCoin è infatti una criptovaluta anonima che Wired ha descritto come "un sistema che nasconde tutto da tutti". Insomma, Signal – una specie di Whatsapp focalizzato sulla privacy dei suoi ...

