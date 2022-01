Il Nobel Montagnier al raduno No vax di Milano: «Il vaccino favorisce altre infezioni» – Il video (Di sabato 15 gennaio 2022) «Signori, il professor Montagnier è arrivato». E sotto un coro entusiasta. Una accoglienza insolita per il premio Nobel ma siamo comunque in tempo di pandemia e per i No Vax radunati oggi a Milano in piazza XXV Aprile per vedere da vicino una delle loro voci più note è quasi come incontrare una rockstar. 90 anni il prossimo agosto, Luc Montagnier è uno dei più noti medici francesi, vincitore nel 2008 del premio Nobel per la medicina insieme a Françoise Barré Sinoussi. Il motivo? La scoperta del virus dall’Hiv. Nonostante il curriculum illustre, negli ultimi dieci anni la comunità scientifica ha cominciato a guardare con sospetto alle sue tesi scientifiche. Nel marzo del 2010 aveva detto che per combattere il virus dell’Hiv bastava costruire una dieta basata su integratori e antiossidanti. Fra gli ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) «Signori, il professorè arrivato». E sotto un coro entusiasta. Una accoglienza insolita per il premioma siamo comunque in tempo di pandemia e per i No Vax radunati oggi ain piazza XXV Aprile per vedere da vicino una delle loro voci più note è quasi come incontrare una rockstar. 90 anni il prossimo agosto, Lucè uno dei più noti medici francesi, vincitore nel 2008 del premioper la medicina insieme a Françoise Barré Sinoussi. Il motivo? La scoperta del virus dall’Hiv. Nonostante il curriculum illustre, negli ultimi dieci anni la comunità scientifica ha cominciato a guardare con sospetto alle sue tesi scientifiche. Nel marzo del 2010 aveva detto che per combattere il virus dell’Hiv bastava costruire una dieta basata su integratori e antiossidanti. Fra gli ...

Agenzia_Ansa : No vax in piazza San Giovanni a Roma, tanti senza mascherina. A Milano atteso l'intervento del premio Nobel Montagn… - AntaniCardani : RT @DavPoggi: Il premio Nobel Montagnier:”La proteina che è stata utilizzata x proteggerci coi vaccini in realtà è - GiovanniGiuli : RT @VarianteTorino: Talmente tanta gente che non riusciamo a vedere il premio Nobel Luc Montagnier. - Domsca20x : RT @qn_giorno: #Milano, no green pass in piazza. Il premio Nobel #Montagnier: 'I non vaccinati salveranno l'umanità' - DanAbno84717548 : RT @RadioRadioWeb: ?? Il premio Nobel Luc #Montagnier sarà in piazza a Milano: gli italiani avranno la possibilità di ascoltare una vera vo… -