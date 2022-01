Il Newcastle contatta l’Atalanta per Gosens | ecco la cifra dell’offerta!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 15 gennaio 2022) La nuova proprietà araba delnon scherza affatto. Dopo gli acquisti di Trippier e Wood per un totale di 45 milioni di euro è arrivata l’offerta ufficiale per Robindel. Come riportato da Nicolò Schira i nerazzurri hanno ricevuto un’offerta di 30 milioni di euro per far firmare immediatamente l’esterno sinistro. Per il giocatore è pronto un contratto di 3,5 milioni l’anno fino al 2025. Robin, Germany Gasperini consideraun giocatore fondamentale, per questo non vorrebbe venderlo. L’esterno al momento è alle prese con il recupero dall’infortunio alla coscia che lo tormenta dal 30 settembre. Dovrebbe essere pronto dopo la prossima sosta, ma la possibilità che il ritorno in campo possa essere lontano dalla Serie A è concreta. Simone Borghi