Il motociclista Melandi | volontariamemte ho preso il Covid-19

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Hoil virus delperché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda". E' la sorprendente dichiarazione del pilota di motociclismo Marco Melandri al magazine MOW. "Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile - ha spiegato il pilota no vax -. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida".

Per me esistono solo Negativi o Positivi, non esistono distinzioni e lo dice l’andamento dei fatti, cosi come che i nostri diritti non esistono piu! Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno ...Mi sono esposto contro il Green Pass e sono stato etichettato ‘complottista, No Siringa, Terrapiattista’. Marco Melandri contagiato di proposito per evitare il vaccino anti-Covid: i motivi. “Ho fatto ...