Il GF Vip censura Federica Calemme | il racconto dell’ex che la picchiava

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 gennaio 2022) Bella e riservata,da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha fatto parlare di sé soprattutto (anzi, quasi esclusivamente) per la sua storia con Gianmaria Antinolfi. Tuttavia di recente la ragazza si è aperta con Sophie Codegoni e, come documentato su Twitter e poi riportato portale Novella 2000, ha raccontato una parte molto dolorosa del suo passato che la porta probabilmente a essere molto diffidente nei confronti degli uomini che ancora non conosce e che sta cominciando a frequentare., infatti, ha affermato che il suo ex ragazzo laed era violento. Lastava andando oltre nel suoma poi la regia hato, quasi non volesse entrare in un argomento troppo scottante per essere trattato nuovamente ...