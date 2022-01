Il Genoa esonera Shevchenko, al suo posto pronto Bruno Labadia (Di sabato 15 gennaio 2022) Non è andata come prevista l’avventura di Andriy Shevchenko alla guida del Genoa. Per lui nemmeno una vittoria in campionato e solo tre punti conquistati dieci gare. Troppo poco per una squadra che ha come obiettivo primario la salvezza. Il tecnico ucraino lascia dopo l’ultima sconfitta incassata sul campo del suo Milan in Coppa Italia in cui i rossoneri, nonostante una buona prova del Grifone, si sono imposti 3-1. Al posto dell’ex attaccante pallone d’oro la dirigenza ligure non ha optato per il ritorno di Ballardini, ancora sotto contratto, ma ha scelto Bruno Labadia, tecnico italo-tedesco con esperienze in Bundesliga con squadre come Bayer Levrkusen Wolfsburg, Hertha Berlino e Stoccarda. Genoa: Shevchenko saluta senza nemmeno una vittoria “Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) Non è andata come prevista l’avventura di Andriyalla guida del. Per lui nemmeno una vittoria in campionato e solo tre punti conquistati dieci gare. Troppo poco per una squadra che ha come obiettivo primario la salvezza. Il tecnico ucraino lascia dopo l’ultima sconfitta incassata sul campo del suo Milan in Coppa Italia in cui i rossoneri, nonostante una buona prova del Grifone, si sono imposti 3-1. Aldell’ex attaccante pallone d’oro la dirigenza ligure non ha optato per il ritorno di Ballardini, ancora sotto contratto, ma ha scelto, tecnico italo-tedesco con esperienze in Bundesliga con squadre come Bayer Levrkusen Wolfsburg, Hertha Berlino e Stoccarda.saluta senza nemmeno una vittoria “Il ...

