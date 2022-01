Il Genoa esonera Andriy Shevchenko: Abdoulay Konko tecnico ad interim. È la sesta panchina che salta in Serie A (Di sabato 15 gennaio 2022) Con una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte in 11 partite tra campionato e Coppa Italia, si è conclusa l’esperienza di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa. Lo ha annunciato lo stesso club ligure con una nota: “Il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita“. Konko, che ha militato nel Genoa prima nel 2007/2008 e poi nel 2011, era tornato nel capoluogo ligure a gennaio 2021 per allenare la sezione Under 17 con cui aveva anche raggiunto la finale del torneo, persa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Con una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte in 11 partite tra campionato e Coppa Italia, si è conclusa l’esperienza disulladel. Lo ha annunciato lo stesso club ligure con una nota: “Ilè stato sollevato dall’incarico. Il club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata temporaneamente a mister, coadiuvato da Roberto Murgita“., che ha militato nelprima nel 2007/2008 e poi nel 2011, era tornato nel capoluogo ligure a gennaio 2021 per allenare la sezione Under 17 con cui aveva anche raggiunto la finale del torneo, persa ...

