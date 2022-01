Il faticoso lavoro di catalogazione dei reperti di un museo archeologico ha permesso di ritrovare un'antica testa scolpita, che era stata portata a Los Angeles (Di sabato 15 gennaio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Era il 2005 quando Serena Raffiotta iniziò a lavorare alla schedatura del museo archeologico di Aidone, catalogando i reperti dell’area sacra di Morgantina, Sicilia, e rimase colpita dal frammento di un ricciolo di terracotta, colorato d’azzurro. Proveniva da un santuario, quello di contrada San Francesco Bisconti, poco conosciuto agli studiosi ma molto frequentato dai tombaroli. Forse veniva da qui pure la Venere di Morgantina, esportata clandestinamente e rimpatriata dal museo Getty di Los Angeles. Nessuno immaginava che quella storia a lieto fine non fosse ancora conclusa. Il caso volle che la pubblicazione curata da Serena finisse nelle mani giuste: un’archeologa, oggi funzionario dell’Assessorato Regionale ai Beni ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 gennaio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Era il 2005 quando Serena Raffiotta iniziò a lavorare alla schedatura deldi Aidone, catalogando idell’area sacra di Morgantina, Sicilia, e rimase colpita dal frammento di un ricciolo di terracotta, colorato d’azzurro. Proveniva da un santuario, quello di contrada San Francesco Bisconti, poco conosciuto agli studiosi ma molto frequentato dai tombaroli. Forse veniva da qui pure la Venere di Morgantina, esclandestinamente e rimpatriata dalGetty di Los. Nessuno immaginava che quella storia a lieto fine non fosse ancora conclusa. Il caso volle che la pubblicazione curata da Serena finisse nelle mani giuste: un’archeologa, oggi funzionario dell’Assessorato Regionale ai Beni ...

Fuck_genders : sto stolkerando una persona perché devo farle un regalo ma non sto trovando indizi che mi possano servire aiuto che lavoro faticoso - GiuseppePrestig : RT @SiapPalermo: La Polizia di Stato è, Donne e uomini evoluti, colti, intelligenti(La maggioranza assoluta!). Donne e Uomini che lottano q… - TomBayley84 : RT @SiapPalermo: La Polizia di Stato è, Donne e uomini evoluti, colti, intelligenti(La maggioranza assoluta!). Donne e Uomini che lottano q… - ppapricat : “So che è faticoso lavorare ma” no forse non ci siamo capiti io lo bramo un lavoro ma non me lo vogliono dare, non vedo l’ora di lavorare - Dj_Mike238 : RT @SiapPalermo: C'è una Polizia di Stato di Donne e uomini evoluti, colti e intelligenti (La maggioranza assoluta!). Di Donne e Uomini che… -