Il debito europeo e gli “apprendisti stregoni” (Di sabato 15 gennaio 2022) In Francia e in Italia, non tanto negli altri Paesi dell’Unione europea (Ue), sta fiorendo una nuova piccola industria: quella dei “solvi-debito pubblico”. Consiglieri di questo o di quel leader competono nel presentare proposte per “risolvere” il debito delle Pubbliche amministrazioni, senza pagarlo a chi ha prestato i soldi (di solito piccoli risparmiatore che hanno, con l’acquisto di titoli di Stato, dato un segno concreto di fiducia nelle istituzioni). Enfatizzano una “strategia franco-italiana” a cui si accoderebbe la Germania. Spesso trovano giornalisti compiacenti (e digiuni di economia) che titolano le loro “soluzioni” a otto colonne. Si tratta sovente di “apprendisti stregoni” quali quelli del poema sinfonico di Paul Dukas trasformato in mirabile cartone animato da Walt Disney in Fantasia nel lontano 1940. ... Leggi su formiche (Di sabato 15 gennaio 2022) In Francia e in Italia, non tanto negli altri Paesi dell’Unione europea (Ue), sta fiorendo una nuova piccola industria: quella dei “solvi-pubblico”. Consiglieri di questo o di quel leader competono nel presentare proposte per “risolvere” ildelle Pubbliche amministrazioni, senza pagarlo a chi ha prestato i soldi (di solito piccoli risparmiatore che hanno, con l’acquisto di titoli di Stato, dato un segno concreto di fiducia nelle istituzioni). Enfatizzano una “strategia franco-italiana” a cui si accoderebbe la Germania. Spesso trovano giornalisti compiacenti (e digiuni di economia) che titolano le loro “soluzioni” a otto colonne. Si tratta sovente di “” quali quelli del poema sinfonico di Paul Dukas trasformato in mirabile cartone animato da Walt Disney in Fantasia nel lontano 1940. ...

Advertising

La_brus : Su @lavoceinfo e @voxeu Giavazzi et al ripresentano loro proposta di riforma del Patto di stabilità, base della let… - Peter_Triscio : RT @FabioConditi: Il Presidente del Parlamento Europeo #DavidSassoli in una intervista a La Repubblica, chiese “di cancellare i debiti accu… - MrTrix007 : RT @FabioConditi: Il Presidente del Parlamento Europeo #DavidSassoli in una intervista a La Repubblica, chiese “di cancellare i debiti accu… - GPTurchi : RT @FabioConditi: Il Presidente del Parlamento Europeo #DavidSassoli in una intervista a La Repubblica, chiese “di cancellare i debiti accu… - _kuball_ : RT @FabioConditi: Il Presidente del Parlamento Europeo #DavidSassoli in una intervista a La Repubblica, chiese “di cancellare i debiti accu… -