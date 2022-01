Il CN Posillipo accoglie l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante

(Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Accolta dal Presidente del sodalizio rossoverde Filippo Parisio, e dal Vice Presidente Amministrativo Renato Rivieccio e da quelloivo Fulvio Di Martire,ha visitato lo storico Circolo Nauticoammirando le sue strutture, e soffermandosi, emozionata, al Salone dei Trofei. La splendida giornata di sole ha favorito anche una foto ricordo delcon la squadra di Pallanuoto allenata da Roberto Brancaccio. Il neo Assessoreha promesso di essere presente alla Piscina Scandone alla ripresa del campionato il prossimo 12 Febbraio, con l’impegno di seguire personalmente i lavori per rimettere in funzione anche la seconda vasca di 50 ...

