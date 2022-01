Il caso della donna che ha insegnato per 20 anni senza avere una laurea (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - In una delle scene più divertenti di 'Prova a prendermi', il giovanissimo millantatore interpretato da Leonardo Di Caprio inganna l'infermiera di cui si è invaghito con una falsa laurea in medicina ad Harvard. Nel film tratto dall'autobiografia di Frank Abagnale nessuno si fa male perché nessuno finisce sotto le mani del finto medico, ma quali danni può aver fatto la donna che per vent'anni si è spacciata per insegnante girando le scuole del Varesotto senza nemmeno avere la laurea? Ma se i danni educativi non sono quantificabili, i finanzieri del Comando Provinciale di Varese sono riusciti a quantificare quelli per l'erario: 350 mila euro che hanno sequestrato in denaro e beni. La finta insegnante è accusata di aver esercitato la sua ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - In una delle scene più divertenti di 'Prova a prendermi', il giovanissimo millantatore interpretato da Leonardo Di Caprio inganna l'infermiera di cui si è invaghito con una falsain medicina ad Harvard. Nel film tratto dall'autobiografia di Frank Abagnale nessuno si fa male perché nessuno finisce sotto le mani del finto medico, ma quali dpuò aver fatto lache per vent'si è spacciata per insegnante girando le scuole del Varesottonemmenola? Ma se i deducativi non sono quantificabili, i finanzieri del Comando Provinciale di Varese sono riusciti a quantificare quelli per l'erario: 350 mila euro che hanno sequestrato in denaro e beni. La finta insegnante è accusata di aver esercitato la sua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma… - welikeduel : Non una donna a caso, ma un elenco di possibili candidate alla Presidenza della Repubblica secondo #SerenaDandini,… - Giorgiolaporta : Quelli che twittano peste e corna su #berlusconialquirinale ovviamente non avrebbero nulla da dire in caso di candi… - franca705 : RT @manginobrioches: #SilvioBerlusconi al #Quirinale sarebbe un caso di vilipendio alla Presidenza della Repubblica. - Goldpleasure1 : RT @DanAbno84717548: Inghilterra. Si conferma la notizia che è stata aperta un'indagine penale sui va@@ini. I cittadini britannici possono… -